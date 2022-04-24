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Окупанти обстріляли артилерією Сумську область. Пошкоджені будинки та інтернат

Фото: окупанти обстріляли артилерією Сумську область (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія напередодні Великодня, 23 квітня, обстріляла Сумську область. Окупанти застосували артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Росія атакувала Сумську область зі своєї території. Зазначається, що ворожі снаряди влучили в психоневрологічний інтернат у селі Атинське. У будівлі вибиті двері та вікна.

Також окупанти обстріляли населений пункт Бояро-Лежачі. Руйнувань зазнали приватні будинки. На щастя, ніхто з людей не постраждали.

Жителів Сумської області попередили про загрозу провокацій з боку російського агресора.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія завдала ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області. Відомо про загиблого.

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Війна Росії проти УкраїниМіністерство внутрішніх справ УкраїниСумская область