Оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району, есть погибший

Российские войска в ночь на 24 апреля нанесли ракетный удар по Павлоградскому району. Известно об одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"У нас три ночных "прилета" - в Павлоградском районе. Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина. Уничтожено 8 построек. Под завалами три легковых авто и один грузовик. Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом", - отметил он.

По его словам, две ракеты попали в промышленное предприятие, в результате разрушено производственное здание, людей не задело.