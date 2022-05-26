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Украинские войска отбили 12 атак на Донбассе: названы потери врага

Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 12 атак врага на Донбассе. Наши военные наносят захватчикам потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировка Объединенных сил.

За сутки уходящего года военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 танк; 5 артиллерийских систем; 5 единиц боевой бронированной техники; 5 вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский многоцелевой вертолет Ка-52, крылатую ракету и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Оккупанты обстреляли почти 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 60 гражданских объектов, из них: 55 жилых домов, школу, добывающее предприятие, админздание базы отдыха, пожарную часть. В результате этих обстрелов погибло 9 гражданских лиц, еще 14 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Напомним, российские военные сосредоточили свои усилия на поражении группировок наших защитников. Пытаются добиться успеха на Бахмутском и Лиманском направлениях.

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