Українські війська відбили 12 атак на Донбасі: названо втрати ворога

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога на Донбасі. Наші військові завдають загарбникам втрат у живій силі і техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угрупування об'єднаних сил.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 1 танк; 5 артилерійських систем; 5 одиниць бойової броньованої техніки; 5 ворожих автомобілів.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
Окупанти обстріляли майже 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 60 цивільних об’єктів, з них: 55 житлових будинків, школу, видобувне підприємство, адмінбудівлю бази відпочинку, пожежну частину. В результаті цих обстрілів загинуло 9 цивільних осіб, ще 14 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.
Нагадаємо, російські військові зосередили свої зусилля на ураженні угрупувань наших захисників. Намагаються досягти успіху на Бахмутському й Лиманському напрямках.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.