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Оккупанты обстреливают жилые районы Северодонецка и Лисичанска

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Украина , Среда 02 марта 2022 13:53
Оккупанты обстреливают жилые районы Северодонецка и Лисичанска Фото: оккупанты обстреливают жилые районы Северодонецка и Лисичанска (itsdonetsk)
Автор: Каролина Гайдук

Российские оккупанты продолжают обсреливать украинские города. В Луганской области военные бьют по жилым районам, местные власти призывают всех спрятаться в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"В области ситуация стабильно-напряженная, наши Вооруженные силы Украины держат оборону, наносят удары в ответ. Оккупанты обстреливають жилые кварталы. К сожалению, есть раненые. Полностью расстреливают все населенные пункты, осталось 20-30% домов", - заявил Гайдай.

По его словам, в городе Лисичанск в 09:30 утра было зафиксировано прямое попадение в жилой дом.

Также бои не прекращаются:

  • ул. Сосюры, 360, г. Лисичанск (между домами, снаряд не разорвался);
  • Лисичанск, кв. 50-лет Победы на детской площадке прямое попадание. Информация о погибших и пострадавших не поступала;
  • продолжаются обстрелы вблизи г. Северодонецк, Лисичанск, Золотое-2 и Золотое-4.

Напомним, 24 февраля рано утром Россия начала вторжение в Украину. Жители Киева, Черниговской области, Харькова, Днепра и Одесса слышат взрывы.

Отметим, что 1 марта, под обстрелы оккупантов попало коммунальное предприятие "Коммунальщик" в городе Мариуполь.

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