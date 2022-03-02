Окупанти обстрілюють житлові райони Сєвєродонецька та Лисичанська
Російські окупанти продовжують обсрілювати українські міста. У Луганській області військові б'ють по житлових районах, місцева влада закликає всіх сховатися в укриття.
Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на заява голови Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.
"В області ситуація стабільно-напружена, наші Збройні сили України тримають оборону, наносять удари у відповідь. Окупанти обстрілюють житлові квартали. На жаль, є поранені. Повністю розстрілюють всі населені пункти, залишилося 20-30% будинків", - заявив Гайдай.
За його словами, в місті Лисичанськ о 09:30 ранку було зафіксовано пряме попадання в житловий будинок.
Також бої не припиняються:
- вул. Сосюри, 360, м. Лисичанськ (між будинками, снаряд не розірвався);
- Лисичанськ, кв. 50-років Перемоги на дитячому майданчику. Інформація про загиблих і постраждалих не надходила;
- тривають обстріли поблизу м. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Золоте-2 та Золоте-4.
Нагадаємо, 24 лютого рано вранці Росія почала вторгнення в Україну. Жителі Києва, Чернігівської області, Харкова, Дніпра та Одеса чують вибухи.
Зазначимо, що 1 березня, під обстріли окупантів потрапило комунальне підприємство "Комунальник" у місті Маріуполь.
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