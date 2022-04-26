Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова: трое погибших, 7 раненых

"В результате последнего обстрела - 3 человека погибли, 7 человек ранены, информация еще уточняются. Среди пострадавших нет детей, но 2 человека в тяжелом состоянии", - написал Синегубов.

По его словам, сейчас бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.

"Просим жителей быть крайне осторожными, по возможности не покидать укрытий!"- добавил глава ОВА.

Напомним, что вражеские обстрелы Харьковской области не прекращались на Пасху. В результате были погибшие и раненые.

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