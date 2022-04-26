RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова: троє загиблих, 7 поранених

Фото: окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 26 квітня російські окупанти вчергове обстрілюють житлові райони Харкова. Внаслідок чого троє людей загинуло, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Унаслідок останнього обстрілу - 3 людини загинули, 7 осіб поранені, інформація ще уточнюються. Серед постраждалих немає дітей, але 2 осіб в тяжкому стані", - написав Синєгубов.

За його словами, наразі бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі.

"Просимо жителів бути вкрай обережними, за можливості - не покидати укриттів!" - додав голова ОВА.

Нагадаємо, що ворожі обстріли Харківської області не припинялися на Великдень. Внаслідок чого були загиблі та поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України