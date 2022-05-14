Оккупанты обстреливают Врубовку в Луганской области из авиации: ежедневно разрушаются дома

Российские войска обстреливают поселок Врубовка Луганской области из авиации. За сутки эвакуировали 8 человек, из которых 3 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По его словам, ситуация крайне острая, ведь россияне разрушают дома каждый день.
"Стреляют системами залпового огня и все чаще применяют авиацию. Почти на каждой улице есть значительные повреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в поселке остались люди, которые хотят эвакуироваться.
Ранее мы сообщали, что кадыровцы в Рубежном похитили медицинское оборудование из больницы.
Также Гайдай сообщал, что захваченные населенные пункты Луганской области оккупанты уничтожили полностью.
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