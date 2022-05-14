Окупанти обстрілюють Врубівку у Луганській області з авіації: щодня руйнуються будинки

Російські війська обстрілюють селище Врубівка Луганської області з авіації. За добу евакуювали 8 осіб, з яких 3 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
За його словами, ситуація вкрай гостра, адже росіяни руйнують будинки щодня.
"Стріляють системами залпового вогню і все частіше застосовують авіацію. Майже на кожній вулиці є значні пошкодження", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у селищі залишились люди, які хочуть евакуюватись.
Раніше ми повідомляли, що кадирівці в Рубіжному викрали медичне обладнання з лікарні.
Також Гайдай повідомляв, що захоплені населені пункти Луганської області окупанти знищили повністю.
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