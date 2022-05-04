Оккупанты обстреливают села, освобожденные ВСУ под Херсоном

По данным на среду, 4 мая, российские оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область. Причем "мишенью" становятся населенные пункты, которые ВСУ удалось вернуть под свой контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

По его словам, ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе остается полностью контролируемой.

"На линии соприкосновения враг всю ночь проводил интенсивные обстрелы в районе освобожденных сел Херсонской области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце апреля, украинские военные освободили от российских оккупантов еще восемь населенных пунктов в Херсонской области.

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