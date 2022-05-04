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Окупанти обстрілюють села, звільнені ЗСУ під Херсоном

Фото: окупанти обстрілюють села, звільнені ЗСУ під Херсоном (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на середу, 4 травня, російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область. Причому "мішенню" стають населені пункти, які ЗСУ вдалося повернути під свій контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"На лінії зіткнення ворог всю ніч проводив інтенсивні обстріли в районі звільнених сіл Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

За його словами, ситуація у Кривому Розі та Криворізькому районі залишається повністю контрольованою.

Як повідомлялося, наприкінці квітня українські військові звільнили від російських окупантів ще вісім населених пунктів у Херсонській області.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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