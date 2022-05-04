Окупанти обстрілюють села, звільнені ЗСУ під Херсоном

За даними на середу, 4 травня, російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область. Причому "мішенню" стають населені пункти, які ЗСУ вдалося повернути під свій контроль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.
"На лінії зіткнення ворог всю ніч проводив інтенсивні обстріли в районі звільнених сіл Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
За його словами, ситуація у Кривому Розі та Криворізькому районі залишається повністю контрольованою.
Як повідомлялося, наприкінці квітня українські військові звільнили від російських окупантів ще вісім населених пунктів у Херсонській області.
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