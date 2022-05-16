Окупанти обстрілюють Дніпропетровську область забороненими фосфорними боєприпасами, - Вілкул
Російські окупанти обстрілюють Дніпропетровську область фосфорними і касетними боєприпасами, які заборонені Женевською конвенцією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.
За його словами, загарбники завдають ударів по мирних селах, об'єктах мирної інфраструктури, житлових будинках і навіть колонах з біженцями. Ворог застосовує всі види РСЗВ, ствольну артилерію і міномети.
"Не маючи успіху в своїх планах, окупанти продовжують тактику випаленої землі і масованих обстрілів мирних населених пунктів. На цьому тижні не було жодного дня без обстрілів і сьогодні також були обстріли по всій лінії зіткнення - були прильоти з "ураганів" в Широківській громаді", - зазначив Вілкул.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області через російський снаряд загинула дитина.
Ми також писали про те, що в неділю, 15 травня, російські війська двічі за день обстріляли селище під Харковом. Поранення отримали 4 людини.
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