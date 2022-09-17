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Оккупанты ночью ударили по Запорожской области: есть разрушения и раненый

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Запорожье, Суббота 17 сентября 2022 09:16
Оккупанты ночью ударили по Запорожской области: есть разрушения и раненый Фото: оккупанты ночью снова обстреляли Запорожскую область
Автор: Руслан Гаращенко

Ночью 17 сентября российские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую область. Вследствие атаки есть разрушения, а также ранен один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

Фото: последствия ночных обстрелов Запорожской области (t.me/starukhofficial)

Так, по селу Таврическое враг выпустил четыре ракеты. В результате атаки разрушены гимназия "Перспектива", спортивный клуб и местное здание культуры.

Также удар был нанесен по пгт Степногорск. Целью оккупантов стали многоэтажки. К счастью, люди вовремя прошли в укрытия и никто не пострадал.

Кроме того, в городе Орехов вследствие вражеских обстрелов ранены один человек.

"Враг, не имеющий успеха на фронте, системно уничтожает гражданскую инфраструктуру региона. Оккупант наносит удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - отметил Старух.

Напомним, российские оккупанты ночью 17 сентября неоднократно накрывали Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

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