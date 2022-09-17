Окупанти вночі вдарили по Запорізькій області: є руйнування та поранений

Вночі 17 вересня російські війська вкотре обстріляли Запорізьку область. Внаслідок атаки є руйнування, а також поранено одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха .

Фото: наслідки нічних обстрілів Запорізької області (t.me/starukhofficial)

Так, по селу Таврійський ворог випустив чотири ракети. В результаті атаки зруйновано гімназію "Перспектива", спортивний клуб та місцеву будівлю культури.

Також удару було завдано по смт Степногірськ. Ціллю окупантів стали багатоповерхівки. На щастя, люди вчасно пройшли до укриття і ніхто не постраждав.

Крім того, в місті Оріхів внаслідок ворожих обстрілів поранено одну людину.

"Ворог, який не має успіху на фронті, системно знищує громадянську інфраструктуру регіону. Окупант завдає ударів по житлових кварталах та об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - зазначив Старух.