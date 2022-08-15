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Оккупанты ночью из РСЗО обстреляли Никополь, - РВА

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Никополь, Понедельник 15 августа 2022 04:37
Оккупанты ночью из РСЗО обстреляли Никополь, - РВА Фото: Оккупанты из РСЗО обстреляли Никополь (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты ночью 15 августа обстреляли Никополь Днепропетровской области. Для удара по городу враг использовал реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Из РСЗО обстрелян город Никополь", - отметил чиновник.

Впоследствии глава районного военной администрации обратился к жителям городов и сел береговой линии с призывом оставаться в укрытиях.

"На противоположном берегу работает ствольная артиллерия", - добавил Евтушенко.

Напомним, в Николаеве и Харькове ночью 15 августа прогремели взрывы. В городах была объявлена воздушная тревога.

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