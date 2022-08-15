Оккупанты ночью из РСЗО обстреляли Никополь, - РВА

Российские оккупанты ночью 15 августа обстреляли Никополь Днепропетровской области. Для удара по городу враг использовал реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Из РСЗО обстрелян город Никополь", - отметил чиновник. Впоследствии глава районного военной администрации обратился к жителям городов и сел береговой линии с призывом оставаться в укрытиях. "На противоположном берегу работает ствольная артиллерия", - добавил Евтушенко.