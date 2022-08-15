Окупанти вночі з РСЗВ обстріляли Нікополь, - РВА
Фото: Окупанти з РСЗВ обстріляли Нікополь (Getty Images)
Російські окупанти вночі 15 серпня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Для удару по місту ворог використав реактивні системи залпового вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
"З РСЗВ обстріляно місто Нікополь", - зазначив посадовець.
Згодом очільни районної військової адміністрації звернувся до жителів міст і сіл берегової лінії зі закликом залишатися в укриттях.
"На протилежному березі працює ствольна артилерія", - додав Євтушенко.
Нагадаємо, у Миколаєві та Харкові вночі 15 серпня прогриміли вибухи. В містах була оголошена повітряна тривога.