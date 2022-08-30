Окупанти вночі обстріляли Запоріжжя: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти у ніч проти 30 серпня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Вночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначив посадовець. Старух також додав, що наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури. Окрім цього, глава ОВА закликав місцевих жителів не нехтувати правилами повітряної тривоги та не розголошувати інформацію.