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Окупанти вночі обстріляли Запоріжжя: в ОВА розповіли про наслідки

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Вівторок 30 серпня 2022 05:19
Окупанти вночі обстріляли Запоріжжя: в ОВА розповіли про наслідки Фото: Окупанти обстріляли Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч проти 30 серпня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Вночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначив посадовець.

Старух також додав, що наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури.

Окрім цього, глава ОВА закликав місцевих жителів не нехтувати правилами повітряної тривоги та не розголошувати інформацію.

Нагадаємо, 29 серпня окупанти відкривали вогонь по Сумській області з САУ та мінометів. Загалом було 43 "прильоти".

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