ua ru
Вс, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты ночью обстреляли Славянск: разрушены частные дома

Новина українською →
Словянск, Воскресенье 14 августа 2022 10:48
Оккупанты ночью обстреляли Славянск: разрушены частные дома Фото: Оккупанты ночью обстреляли Славянск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 14 августа российские войска обстреляли город Славянск Донецкой области. В результате разрушено несколько частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Славянска Вадима Ляха в Facebook.

По его словам, российские войска обстреляли микрорайон Северный.

"К сожалению, ночь снова была неспокойной. В этот раз враг обстрелял микрорайон Северный. Разрушены несколько частных домов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - сообщил Лях.

Напомним, сегодня ночью россияне нанесли ракетные удары по Харьковской области. В результате пострадали три человека.

Кроме того, 14 августа оккупанты нанесли удар по Николаеву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей