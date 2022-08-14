Окупанти вночі обстріляли Слов'янськ: зруйновані приватні будинки

У ніч на 14 серпня російські війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області. В результаті зруйновано кілька приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Слов'янська Вадима Ляха в Facebook.