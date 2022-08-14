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Окупанти вночі обстріляли Слов'янськ: зруйновані приватні будинки

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Слов'янськ, Неділя 14 серпня 2022 10:48
Окупанти вночі обстріляли Слов'янськ: зруйновані приватні будинки Фото: окупанти вночі обстріляли Слов'янськ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 14 серпня російські війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області. В результаті зруйновано кілька приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Слов'янська Вадима Ляха в Facebook.

За його словами, російські війська обстріляли мікрорайон Північний.

"На жаль, ніч знову була неспокійною. Цього разу ворог обстріляв мікрорайон Північний. Зруйновано кілька приватних будинків. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", - повідомив Лях.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни завдали ракетних ударів по Харківській області. В результаті постраждали три людини.

Крім того, 14 серпня окупанти завдали удару по Миколаєву.

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