Окупанти вночі обстріляли Слов'янськ: зруйновані приватні будинки
У ніч на 14 серпня російські війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області. В результаті зруйновано кілька приватних будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Слов'янська Вадима Ляха в Facebook.
За його словами, російські війська обстріляли мікрорайон Північний.
"На жаль, ніч знову була неспокійною. Цього разу ворог обстріляв мікрорайон Північний. Зруйновано кілька приватних будинків. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", - повідомив Лях.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни завдали ракетних ударів по Харківській області. В результаті постраждали три людини.
Крім того, 14 серпня окупанти завдали удару по Миколаєву.
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