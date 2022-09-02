Окупанти вночі обстріляли Харків: Терехов розповів про наслідки

Російські окупанти у ніч на 2 вересня завдали удару по Харкову. Внаслідок атаки ворога жертв чи постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

"Вночі був "приліт" у Холодногірський район міста", - зазначив мер. Терехов розповів, що, за попередніми даними, жертв немає, лише пошкоджені чотири автомобіля. Він додав, що вранці рятувальники перевірятимуть територію, що прилягає до місця "прильоту".