Окупанти вночі обстріляли Харків: Терехов розповів про наслідки
Фото: Окупанти вночі обстріляли Харків (Getty Images)
Російські окупанти у ніч на 2 вересня завдали удару по Харкову. Внаслідок атаки ворога жертв чи постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.
"Вночі був "приліт" у Холодногірський район міста", - зазначив мер.
Терехов розповів, що, за попередніми даними, жертв немає, лише пошкоджені чотири автомобіля.
Він додав, що вранці рятувальники перевірятимуть територію, що прилягає до місця "прильоту".
Нагадаємо, ввечері 1 вересня у Харкові було чутно звуки вибухів. Проте, в місті та області повітряну тривогу не оголошували.
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