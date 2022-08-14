Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области: в ОВА рассказали о последствиях

Из артиллерии били по Никополю

Глава областной военной администрации отметил, что захватчики ночью трижды накрыли огнем Никопольский район.

"По Никополю попали из ствольной артиллерии, 20 прилетов", - проинформировал Резниченко.

По его словам, в городе повреждены:

9 многоэтажных;

8 частных домов;

школа;

несколько магазинов.

Кроме этого, обстрелом задело газопроводы и линии электропередач. Несколько тысяч никопольчан находятся без света.

Сейчас на месте работают электрики. К счастью, жертв нет.

Марганец россияне накрыли из "Градов"

Глава ОВА также проинформировал, что россияне били из "Градов" по Марганцу.

"В мирные кварталы прилетело 30 российских снарядов. Ранен 69-летний мужчина, он в больнице. В городе повреждены более 10 частных домов и электросеть", - .рассказал чиновник.

Обстреляли из "Ураганов" Криворожский район

Резниченко добавил, что в Криворожском районе под обстрел вражеских "Ураганов" попала Зеленодольская громада.



"Без жертв и разрушений", - подытожил глава военной администрации.