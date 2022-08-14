UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 14 августа обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. В результате атаки врага пострадал один гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Из артиллерии били по Никополю

Глава областной военной администрации отметил, что захватчики ночью трижды накрыли огнем Никопольский район.

"По Никополю попали из ствольной артиллерии, 20 прилетов", - проинформировал Резниченко.

По его словам, в городе повреждены:

  • 9 многоэтажных;
  • 8 частных домов;
  • школа;
  • несколько магазинов.

Кроме этого, обстрелом задело газопроводы и линии электропередач. Несколько тысяч никопольчан находятся без света.

Сейчас на месте работают электрики. К счастью, жертв нет.

Марганец россияне накрыли из "Градов"

Глава ОВА также проинформировал, что россияне били из "Градов" по Марганцу.

"В мирные кварталы прилетело 30 российских снарядов. Ранен 69-летний мужчина, он в больнице. В городе повреждены более 10 частных домов и электросеть", - .рассказал чиновник.

Обстреляли из "Ураганов" Криворожский район

Резниченко добавил, что в Криворожском районе под обстрел вражеских "Ураганов" попала Зеленодольская громада.

"Без жертв и разрушений", - подытожил глава военной администрации.

Напомним, в Николаеве ночью 14 августа во время воздушной тревоги прогремела серия взрывов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВойна России против Украины