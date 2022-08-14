Окупанти вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області: в ОВА розповіли про наслідки

З артилерії гатили по Нікополю

Очільник обласної військової адміністрації зазначив, що загарбники вночі тричі накрили вогнем Нікопольський район.

"По Нікополю поцілили зі ствольної артилерії, 20 прильотів", - поінформував Резніченко.

За його словами, у місті пошкоджені:

9 багатоповерхових;

8 приватних будинків;

школа;

декілька магазинів.

Окрім цього, обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч нікопольчан перебувають без світла.

Наразі на місці працюють електрики. На щастя, жерт немає.

Марганець росіяни накрили з "Градів"

Глава ОВА також поінформував, що росіяни били з "Градів" по Марганцю.

"У мирні квартали прилетіло 30 російських снарядів. Поранений 69-річний чоловік, він у лікарні. У місті понівечені понад 10 приватних будинків й електромережа", - .розповів посадовець.

Обстріляли з "Ураганів" Криворізький район

Резніченко додав, що у Криворізькому районі під обстріл ворожих "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада.



"Без жертв та руйнувань", - підсумував очільник військової адміністрації.