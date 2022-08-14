Окупанти вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти в ніч на 14 серпня обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога постраждав один цивільний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Очільник обласної військової адміністрації зазначив, що загарбники вночі тричі накрили вогнем Нікопольський район.
"По Нікополю поцілили зі ствольної артилерії, 20 прильотів", - поінформував Резніченко.
За його словами, у місті пошкоджені:
Окрім цього, обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч нікопольчан перебувають без світла.
Наразі на місці працюють електрики. На щастя, жерт немає.
Глава ОВА також поінформував, що росіяни били з "Градів" по Марганцю.
"У мирні квартали прилетіло 30 російських снарядів. Поранений 69-річний чоловік, він у лікарні. У місті понівечені понад 10 приватних будинків й електромережа", - .розповів посадовець.
Резніченко додав, що у Криворізькому районі під обстріл ворожих "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада.
"Без жертв та руйнувань", - підсумував очільник військової адміністрації.
Нагадаємо, у Миколаєві вночі 14 серпня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.
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