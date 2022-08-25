Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область: есть раненые, среди них дети

Российские войска в ночь на 25 августа массировано обстреляли Днепропетровскую область. Под удар попали четыре района - Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Так, по Синельниковскому району после полуночи враг ударил четвертый раз за сутки. В результате в Великомихайловке разрушены несколько домов. Пострадали восемь человек, среди них трое детей. Все раненые в больнице.
Никопольский район оккупанты трижды накрывали из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополь и Марганецкую общину прилетели 11 снарядов. Обошлось без пострадавших.
По Криворожскому району оккупанты ударили из "Ураганов" и "Смерчей". Ракеты прилетели в Апостоловскую и Широковскую общины. Вследствие обстрела село Кошевое осталось без света. Несколько реактивных снарядов прилетели и в один из районов Кривого Рога. Есть разрушение жилья.
Отмечается, что ракета, направленная на Днепровский район, была сбита украинскими войсками.
Кроме того, Резниченко рассказал, что сейчас продолжаются поисково-спасательные работы в поселке Чаплино.
Напомним, россияне 24 августа нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области.
Позже стало известно, что жертвами российской атаки стали 22 человека, среди них пятеро детей.
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