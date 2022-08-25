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Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область: є поранені, серед них діти

Фото: окупанти вночі 25 серпня обстріляли Дніпропетровську область (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська в ніч на 25 серпня масовано обстріляли Дніпропетровську область. Під удар потрапили чотири райони - Синельниківський, Нікопольський, Криворізький і Дніпровський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Так, по Синельниківському району після опівночі ворог вдарив вчетверте за добу. В результаті у Великомихайлівці зруйновано кілька будинків. Постраждали вісім осіб, серед них троє дітей. Всі поранені в лікарні.

Нікопольський район окупанти тричі накривали з "Градів" і важкої артилерії. У Нікополь і Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Обійшлося без постраждалих.

По Криворізькому району окупанти вдарили з "Ураганів" і "Смерчів". Ракети прилетіли в Апостолівську і Широківську громади. Внаслідок обстрілу село Кошове залишилося без світла. Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу. Є руйнування житла.

Відзначається, що ракета, спрямована на Дніпровський район, була збита українськими військами.

Крім того, Резніченко розповів, що зараз тривають пошуково-рятувальні роботи в селищі Чаплине.

Нагадаємо, росіяни 24 серпня завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області.

Пізніше стало відомо, що жертвами російської атаки стали 22 людини, серед них п'ятеро дітей.

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