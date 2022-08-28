Оккупанты ночью обстреливали Славянск и Краматорск: что известно

Около часа ночи оккупанты начали обстреливать Славянск. В результате атаки повреждено восемь многоэтажек, один из снарядов попал во двор школы.

Обошлось без жертв.

Кроме того, ночью под российский обстрел попал Краматорск. Оккупанты целились в железнодорожную инфраструктуру и повредили жилые дома рядом с железной дорогой.

Информация о пострадавших пока нет.

"Последствия этих обстрелов могли быть значительно страшнее, если бы жители пострадавших домов не были вовремя эвакуированы. Эвакуация спасает жизнь!", - написал глава Донецкой ОВА.

Фото: Оккупанты ночью обстреливали Славянск и Краматорск (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, ночью 28 августа россияне обстреляли Запорожье. Два человека пострадали.

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