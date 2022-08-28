Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

Близько першої години ночі окупанти почали обстрілювати Слов'янськ. В результаті атаки пошкоджено вісім багатоповерхівок, один зі снарядів потрапив у двір школи.

Обійшлося без жертв.

Крім того, вночі під російський обстріл потрапив Краматорськ. Окупанти цілилися в залізничну інфраструктуру і пошкодили житлові будинки поруч із залізницею.

Інформація про постраждалих поки немає.

"Наслідки цих обстрілів могли бути значно страшнішими, якби мешканці постраждалих будинків не були вчасно евакуйовані. Евакуація рятує життя!",- написав глава Донецької ОВА.

Фото: окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, вночі 28 серпня росіяни обстріляли Запоріжжя. Двоє людей постраждали.

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