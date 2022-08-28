Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

У ніч на 28 серпня російські окупанти обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
Близько першої години ночі окупанти почали обстрілювати Слов'янськ. В результаті атаки пошкоджено вісім багатоповерхівок, один зі снарядів потрапив у двір школи.
Обійшлося без жертв.
Крім того, вночі під російський обстріл потрапив Краматорськ. Окупанти цілилися в залізничну інфраструктуру і пошкодили житлові будинки поруч із залізницею.
Інформація про постраждалих поки немає.
"Наслідки цих обстрілів могли бути значно страшнішими, якби мешканці постраждалих будинків не були вчасно евакуйовані. Евакуація рятує життя!",- написав глава Донецької ОВА.
Фото: окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Нагадаємо, вночі 28 серпня росіяни обстріляли Запоріжжя. Двоє людей постраждали.
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