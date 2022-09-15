Оккупанты ночью нанесли удар по Никополю: применили "Град" и дрон-камикадзе
Российские войска в ночь на 15 сентября снова нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области. В частности, Никополь враг атаковал "Градами" и дроном-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Так, в результате вражеского обстрела в Марганецкой общине повреждена линия электропередач. Без света остались более 700 семей.
Кроме того, Никополь россияне за ночь обстреляли 4 раза. Вследствие чего в городе повреждены 10 частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий и два местных предприятия.
Фото: последствия вражеского обстрела Никополя (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали Запорожье, прилет зафиксировали возле инфраструктурного предприятия города.
Также этой ночью россияне нанесли удар по Харькову. Как рассказал мэр Игорь Терехов, прилет был в Киевском районе.
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