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Окупанти вночі завдали удару по Нікополю: застосували "Град" і дрон-камікадзе

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Нікополь, Четвер 15 вересня 2022 08:35
Окупанти вночі завдали удару по Нікополю: застосували "Град" і дрон-камікадзе Фото: окупанти вночі завдали удару по Нікополю (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська в ніч на 15 вересня знову завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Зокрема, Нікополь ворог атакував "Градами" і дроном-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Так, в результаті ворожого обстрілу в Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач. Без світла залишилися понад 700 сімей.

Крім того, Нікополь росіяни за ніч обстріляли 4 рази. Внаслідок чого в місті пошкоджено 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій і два місцевих підприємства.

Фото: наслідки ворожого обстрілу Нікополя (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти атакували Запоріжжя, приліт зафіксували біля інфраструктурного підприємства міста.

Також цієї ночі росіяни завдали удару по Харкову. Як розповів мер Ігор Терехов, приліт був у Київському районі.

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Нікополь Дніпропетровська область ракетный удар
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