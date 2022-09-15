Окупанти вночі завдали удару по Нікополю: застосували "Град" і дрон-камікадзе

Російські війська в ніч на 15 вересня знову завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Зокрема, Нікополь ворог атакував "Градами" і дроном-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Крім того, Нікополь росіяни за ніч обстріляли 4 рази. Внаслідок чого в місті пошкоджено 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій і два місцевих підприємства.

Так, в результаті ворожого обстрілу в Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач. Без світла залишилися понад 700 сімей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти атакували Запоріжжя, приліт зафіксували біля інфраструктурного підприємства міста.

Також цієї ночі росіяни завдали удару по Харкову. Як розповів мер Ігор Терехов, приліт був у Київському районі.

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