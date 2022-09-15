Окупанти вночі завдали удару по Нікополю: застосували "Град" і дрон-камікадзе
Російські війська в ніч на 15 вересня знову завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Зокрема, Нікополь ворог атакував "Градами" і дроном-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
Так, в результаті ворожого обстрілу в Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач. Без світла залишилися понад 700 сімей.
Крім того, Нікополь росіяни за ніч обстріляли 4 рази. Внаслідок чого в місті пошкоджено 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій і два місцевих підприємства.
Фото: наслідки ворожого обстрілу Нікополя (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти атакували Запоріжжя, приліт зафіксували біля інфраструктурного підприємства міста.
Також цієї ночі росіяни завдали удару по Харкову. Як розповів мер Ігор Терехов, приліт був у Київському районі.
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