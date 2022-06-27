Оккупанты ночью снова нанесли ракетные удары по Харькову: что известно

По данным ведомства, одна из ракет попала в двухэтажное административное здание в Киевском районе. В результате удара возник пожар на площади 60 квадратных метров.

Также около полуночи еще одна вражеская ракета прилетела во двор учебного заведения в Шевченковском районе. загорелось рядом расположенное хозяйственное здание.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В ГСЧС отметили, что за сутки из-за обстрелов в области произошло 7 пожаров.