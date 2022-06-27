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Оккупанты ночью снова нанесли ракетные удары по Харькову: что известно

Фото: спасатели ГСЧС тушат пожар в Харькове (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в ночь на 27 июня снова обстреляли Киевский и Шевченковский районы Харькова. В результате ракетных ударов повреждены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в Харьковской области.

По данным ведомства, одна из ракет попала в двухэтажное административное здание в Киевском районе. В результате удара возник пожар на площади 60 квадратных метров.

Также около полуночи еще одна вражеская ракета прилетела во двор учебного заведения в Шевченковском районе. загорелось рядом расположенное хозяйственное здание.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В ГСЧС отметили, что за сутки из-за обстрелов в области произошло 7 пожаров.

Напомним, 26 июня вечером российские войска ударили по Чугуевской общине в Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека, еще один пострадал.

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