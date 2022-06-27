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Окупанти вночі знову завдали ракетних ударів по Харкову: що відомо

Фото: рятувальники ДСНС гасять пожежу у Харкові (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська в ніч проти 27 червня знову обстріляли Київський та Шевченківський райони Харкова. Внаслідок ракетних ударів пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС у Харківській області.

За даними відомства, одна з ракет потрапила до двоповерхової адміністративної будівлі у Київському районі. Внаслідок удару виникла пожежа на площі 60 квадратних метрів.

Також близько півночі ще одна ворожа ракета прилетіла до двору навчального закладу у Шевченківському районі. Внаслідок вибуху будинок школи отримав часткові пошкодження. Крім того, загорілася поряд розташована господарська будівля.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

У ДСНС зазначили, що за добу через обстріли в області сталося 7 пожеж.

Нагадаємо, 26 червня ввечері російські війська вдарили по Чугуївській громаді в Харківській області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще одна постраждала.

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Війна в Україніракетный ударХарків