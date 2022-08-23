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Окупанти вночі накрили Дніпропетровщину артилерією і "Ураганами": є жертви

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Дніпро, Вівторок 23 серпня 2022 08:37
Окупанти вночі накрили Дніпропетровщину артилерією і "Ураганами": є жертви Фото: окупанти вночі 23 серпня вдарили по Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія в ніч на 23 серпня знову вдарила по Дніпропетровській області. Окупанти артилерією і "Ураганами" накрили два райони - Криворізький і Нікопольський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко в Telegram.

Фото: наслідки обстрілів Дніпропетровської області вночі 23 серпня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Так, по Криворізькому району ворог вдарив з РСЗВ "Ураган". Внаслідок чого у Зеленодольській громаді загинула 45-річна жінка. Її чоловік отримав поранення і зараз перебуває в лікарні. Будинок сім'ї пошкоджений.

Також тричі за ніч окупанти відкривали вогонь по Нікопольському району.

Марганецьку громаду російські військові обстріляли з важкої артилерії. Всього зафіксовано 13 прильотів. У Марганці постраждали дві жінки - 61 і 63 років. Одна з них госпіталізована. В результаті ударів в місті пошкоджено 6 будинків, газопровід і водопровід.

По Червоногригорівській громаді окупанти також били з артилерії. Там пошкоджені з десяток будинків і лінія електропередач. Без світла залишилися до 1000 осіб.

Нагадаємо, вранці 23 серпня російські війська обстріляли центральну частину Харкова. "Приліт" був у Київському районі.

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