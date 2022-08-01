Оккупанты ночью массированно обстреляли Николаев: попали в больницу и частные дома

В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Николаеву. Вражеские ракеты попали в частные дома и травмпункт одной из больниц. Вследствие обстрелов ранения получили три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
"Ночью, 1 августа, после 01:00 Николаев в очередной раз подвергся массированным обстрелам. Сейчас известно о поражении частных домов и подворий, в результате чего ранения получили три человека", - рассказал он.
Также в результате обстрела возник пожар на территории медицинского диспансера. Сгорел гуманитарный состав с медицинскими препаратами и продовольствием.
Кроме того, оккупанты разбили травмпункт одной из больниц, повреждены четыре здания, медицинский автотранспорт, выбиты окна. К счастью, обошлось без жертв.
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что здание травмпункта частично разрушено. От ударной волны и обломков окна вылетели и в соседних лечебных отделениях.
"Этот травмпункт мы открыли в конце 2019 года. Его сводили с нуля. Фактически это было первое здание лечебного учреждения, построенное за последние 20 лет в Николаеве. И это был один из самых современных травмпунктов Украины", - написал мэр.
Напомним, утром 1 августа оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова. В результате атаки есть двое пострадавших.
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