UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ночью массированно обстреляли Николаев: попали в больницу и частные дома

Фото: оккупанты ночью массированно обстреляли Николаев (t.me/senkevichonline)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Николаеву. Вражеские ракеты попали в частные дома и травмпункт одной из больниц. Вследствие обстрелов ранения получили три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Ночью, 1 августа, после 01:00 Николаев в очередной раз подвергся массированным обстрелам. Сейчас известно о поражении частных домов и подворий, в результате чего ранения получили три человека", - рассказал он.

Также в результате обстрела возник пожар на территории медицинского диспансера. Сгорел гуманитарный состав с медицинскими препаратами и продовольствием.

Кроме того, оккупанты разбили травмпункт одной из больниц, повреждены четыре здания, медицинский автотранспорт, выбиты окна. К счастью, обошлось без жертв.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что здание травмпункта частично разрушено. От ударной волны и обломков окна вылетели и в соседних лечебных отделениях.

"Этот травмпункт мы открыли в конце 2019 года. Его сводили с нуля. Фактически это было первое здание лечебного учреждения, построенное за последние 20 лет в Николаеве. И это был один из самых современных травмпунктов Украины", - написал мэр.

Напомним, утром 1 августа оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова. В результате атаки есть двое пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевракетный ударВойна в Украине