Окупанти вночі масовано обстріляли Миколаїв: влучили у лікарню та приватні будинки

У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Миколаєву. Ворожі ракети влучили в приватні будинки і травмпункт однієї з лікарень. Внаслідок обстрілів поранення отримали три людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
"Вночі, 1 серпня, після 01:00 Миколаїв у черговий раз піддався масованим обстрілам. Зараз відомо про ураження приватних будинків і подвір'їв, в результаті чого поранення отримали три людини", - розповів він.
Також в результаті обстрілу виникла пожежа на території медичного диспансеру. Згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством.
Крім того, окупанти розбили травмпункт однієї з лікарень, пошкоджено чотири будівлі, медичний автотранспорт, вибиті вікна. На щастя, обійшлося без жертв.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що будівля травмпункту частково зруйнована. Від ударної хвилі і уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях.
"Цей травмпункт ми відкрили наприкінці 2019 року. Його зводили з нуля. Фактично це була перша будівля лікувального закладу, побудована за останні 20 років в Миколаєві. І це був один з найсучасніших травмпунктів України", - написав мер.
Нагадаємо, вранці 1 серпня окупанти вдарили по Салтівському району Харкова. В результаті атаки є двоє постраждалих.
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