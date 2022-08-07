Оккупанты ночью активно обстреливали Днепропетровскую область. Есть раненый

Этой ночью российские военные активно обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Запустили около 60 снарядов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
По прибрежным населенным пунктам оккупанты запустили около 60 реактивных боеприпасов:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера оккупанты обстреляли из "Градов" Никопольский район, а также из ствольной артиллерии - Криворожский район Днепропетровской области. Есть раненые среди гражданских.
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