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Окупанти вночі активно обстрілювали Дніпропетровську область. Є поранений

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі російські військові активно обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Запустили близько 60 снарядів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

По прибережнім населеним пунктам окупанти запустили близько 60 реактивних боєприпасів:

  • близько 40 снарядів влучили по місту Марганець. Внаслідок удару були пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі, газопровід й електромережа. Один цивільний отримав поранення;
  • близько 20 снарядів влучили по території Червоногригорівської ТГ. Жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора окупанти обстріляли з "Градів" Нікопольський район, а також зі ствольної артилерії - Криворізький район Дніпропетровської області. Є поранені серед цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дніпропетровська областьУкраїна