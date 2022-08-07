Окупанти вночі активно обстрілювали Дніпропетровську область. Є поранений

Цієї ночі російські військові активно обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Запустили близько 60 снарядів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

По прибережнім населеним пунктам окупанти запустили близько 60 реактивних боєприпасів:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора окупанти обстріляли з "Градів" Нікопольський район, а також зі ствольної артилерії - Криворізький район Дніпропетровської області. Є поранені серед цивільних.

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