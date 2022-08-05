UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты за ночь трижды обстреляли Николаев: названы последствия

Фото: оккупанты 5 августа трижды обстреляли Николаев (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 5 августа Николаев трижды подвергся вражеским обстрелам. Оккупанты били из РСЗО и артиллерии. Под удар попал Корабельный район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Александра Сенкевича.

"Сегодня за ночь Николаев подвергся обстрелам трижды: после полуночи, около трех ночи и в 6:40 утра. В основном под удар попал Корабельный район города", - рассказал городской голова.

В результате обстрелов один частный жилой дом частично разрушен, еще в одном возник пожар от попадания боеприпасов и их обломков.

По предварительной информации, ночью Николаев обстреливали кассетными боеприпасами из РСЗО, утром - из ствольной дальнобойной артиллерией "Пион".

Напомним, российские войска ударили по жилому массиву Харькова из РСЗО "Смерч", кассетными снарядами. В результате вражеской атаки четыре человека пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевракетный ударРоссийская Федерация