Окупанти за ніч тричі обстріляли Миколаїв: названо наслідки

У ніч на 5 серпня Миколаїв тричі піддався ворожим обстрілам. Окупанти били з РСЗВ і артилерії. Під удар потрапив Корабельний район.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Олександра Сєнкевича.
"Сьогодні за ніч Миколаїв піддався обстрілу тричі: після півночі, близько третьої ночі і в 6:40 ранку. В основному під удар потрапив Корабельний район міста", - розповів міський голова.
В результаті обстрілу один приватний житловий будинок частково зруйнований, ще в одному виникла пожежа від попадання боєприпасів і їх уламків.
За попередньою інформацією, вночі Миколаїв обстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ, вранці - зі ствольної далекобійною артилерією "Піон".
Нагадаємо, російські війська вдарили по житловому масиву Харкова з РСЗВ "Смерч", касетними снарядами. В результаті ворожої атаки чотири людини постраждали.
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