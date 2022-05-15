ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты несут значительные потери. Подразделения начали объединяться с наемниками, - Генштаб

Новина українською →
Воскресенье 15 мая 2022 19:17
Оккупанты несут значительные потери. Подразделения начали объединяться с наемниками, - Генштаб Фото: оккупанты несут значительные потери. Подразделения начали объединяться с наемниками (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты несут значительные потери не только в живой силе, но и в технике. Некоторым подразделениям из-за этого приходится объединяться с наемниками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"На отдельных направлениях укомплектованность подразделений, по результатам боевых действий, составляет менее 20 процентов. На Попаснянском направлении, из-за больших потерь и неспособности действовать самостоятельно, подразделения Воздушно - десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации объединяются с представителями российских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Генштаба, оккупанты продолжают регулярные обстрелы населенных пунктов Украины. Были зафиксированы новые удары по Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация Генштаб ВСУ
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС