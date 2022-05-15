Оккупанты несут значительные потери. Подразделения начали объединяться с наемниками, - Генштаб

Российские оккупанты несут значительные потери не только в живой силе, но и в технике. Некоторым подразделениям из-за этого приходится объединяться с наемниками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"На отдельных направлениях укомплектованность подразделений, по результатам боевых действий, составляет менее 20 процентов. На Попаснянском направлении, из-за больших потерь и неспособности действовать самостоятельно, подразделения Воздушно - десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации объединяются с представителями российских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений", - пишет пресс-служба Генштаба.