Окупанти зазнають значних втрат. Підрозділи почали об'єднуватись з найманцями, - Генштаб

Російські окупанти зазнають значних втрат не лише у живій силі, але й в техніці. Деяким підрозділам через це доводиться об'єднуватись з найманцями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"На окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20 відсотків. На Попаснянському напрямку, через великі втрати та неспроможність діяти самостійно, підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій в складі зведених підрозділів", - пише пресслужба Генштабу.