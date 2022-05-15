Окупанти зазнають значних втрат. Підрозділи почали об'єднуватись з найманцями, - Генштаб
Російські окупанти зазнають значних втрат не лише у живій силі, але й в техніці. Деяким підрозділам через це доводиться об'єднуватись з найманцями.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"На окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20 відсотків. На Попаснянському напрямку, через великі втрати та неспроможність діяти самостійно, підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій в складі зведених підрозділів", - пише пресслужба Генштабу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Генштабу, окупанти продовжують регулярні обстріли населених пунктів України. Були зафіксовані нові удари по Сумській області.
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