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Россияне усилили охрану границы и обстреляли села в Сумской области, - Генштаб

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Сумская область, Воскресенье 15 мая 2022 18:54
Россияне усилили охрану границы и обстреляли села в Сумской области, - Генштаб Фото: Российские военные (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Российские оккупанты не отказываются от регулярных обстрелов мирных населенных пунктов Украины. Новые случаи ударов по Сумской области зафиксировал Генеральный штаб Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Враг ужесточил контроль за границей со стороны двух областей РФ. Оттуда российские войска обстреляли территорию Украины.

"На Северском направлении противник осуществляет усиленную охрану участка украинско-российской границы в Курской и Белгородской областях. Обстреливал наши территории и наносил ракетные авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Шипиловка и Шевченково Сумской области", – говорится в сообщении.

Тем временем на северо-востоке Харьковской области ВСУ уже находятся недалеко от границы. Вскоре украинские войска попытаются вернуть контроль над рубежом.

К слову, российские оккупанты обстреляли эвакуационный автомобиль под Северодонецком.

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Сумская область ВС РФ Генштаб ВСУ Война России против Украины
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