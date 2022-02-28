Оккупанты несколько раз пытались штурмовать окрестности Киева и были отбиты

Российские войска пытались штурмовать окрестности Киева, но получили отпор и понесли значительные потери. Ситуация в украинской столице под контролем ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Сухопутных войск ВСУ.

"Сегодняшний день враг продолжил попытки прорвать оборону Киева. Неоднократно колонны российских войск пытались штурмовать окрестности столицы. Все передвижения сил противника находились под контролем и принимались своевременные решения. В столице нашей Родины ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

Как отметил командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский, все попытки вражеских войск достичь цели терпели неудачи, колонны техники оккупанта уничтожались, и противник понес значительные потери личного состава.

"Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей", - подчеркнул командующий Сухопутными войсками ВСУ.