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Оккупанты несколько раз пытались штурмовать окрестности Киева и были отбиты

Автор: Владимир Костырин

Российские войска пытались штурмовать окрестности Киева, но получили отпор и понесли значительные потери. Ситуация в украинской столице под контролем ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Сухопутных войск ВСУ.

"Сегодняшний день враг продолжил попытки прорвать оборону Киева. Неоднократно колонны российских войск пытались штурмовать окрестности столицы. Все передвижения сил противника находились под контролем и принимались своевременные решения. В столице нашей Родины ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

Как отметил командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский, все попытки вражеских войск достичь цели терпели неудачи, колонны техники оккупанта уничтожались, и противник понес значительные потери личного состава.

"Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей", - подчеркнул командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Как сообщалось, защитники Ирпеня отбили очередную атаку российских войск, и сожгли новую технику врага.

Война России против Украины продолжается пятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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