Оккупанты за неделю подвергли "фильтрации" несколько тысяч мариупольцев, - Денисова

"В течение последней недели россияне принудительно вывезли в фильтрационный лагерь в поселке Безымянное почти 3000 украинцев, среди которых - более 300 детей. После фильтрационных мероприятий оккупанты формируют группы из мариупольцев, которых сначала депортируют в Таганрог, а дальше в депрессивные регионы России", - пишет Денисова.

Что делают с горожанами, которые не прошли "фильтрацию"

Украинцев признают "опасными для российского режима", после чего их отправляют в бывшую исправительную колонию № 52 в поселке Еленовка Донецкой области, или же в "Изоляцию" в Донецке.

Там наших земляков подвергают допросам, пыткам и угрожают смертной казнью в случае отказа сотрудничать с оккупантами.