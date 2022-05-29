UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты за неделю подвергли "фильтрации" несколько тысяч мариупольцев, - Денисова

Фото: Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Всего за неделю российские оккупанты принудительно вывезли в фильтрационный лагерь около 3 тысяч мариупольцев. Среди них более 300 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена Людмилы Денисовой.

"В течение последней недели россияне принудительно вывезли в фильтрационный лагерь в поселке Безымянное почти 3000 украинцев, среди которых - более 300 детей. После фильтрационных мероприятий оккупанты формируют группы из мариупольцев, которых сначала депортируют в Таганрог, а дальше в депрессивные регионы России", - пишет Денисова.

Что делают с горожанами, которые не прошли "фильтрацию"

Украинцев признают "опасными для российского режима", после чего их отправляют в бывшую исправительную колонию № 52 в поселке Еленовка Донецкой области, или же в "Изоляцию" в Донецке.

Там наших земляков подвергают допросам, пыткам и угрожают смертной казнью в случае отказа сотрудничать с оккупантами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в результате вторжения России на территорию Украины, в его городе погибли по меньшей мере 22 тысячи человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаМариупольДенисоваРоссийская Федерация