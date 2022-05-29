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Окупанти за тиждень піддали "фільтрації" декілька тисяч маріупольців, - Денісова

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Неділя 29 травня 2022 14:35
Окупанти за тиждень піддали "фільтрації" декілька тисяч маріупольців, - Денісова Фото: Людмила Денісова, уповноважена Верховної ради України з прав людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Лише за тиждень російські окупанти примусово вивезли до фільтраційного табору близько 3 тисяч маріупольців. Серед них більше ніж 300 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал омбудсмена Людмили Денісової.

"Упродовж останнього тижня росіяни примусово вивезли до фільтраційного табору в селищі Безіменне майже 3000 українців, серед яких - понад 300 дітей. Після фільтраційних заходів окупанти формують групи з маріупольців, яких спочатку депортують у Таганрог, а далі до депресивних регіонів Росії", - пише Денісова.

Що роблять з містянами, які не пройшли "фільтрацію"

Українців визнають "небезпечними для російського режиму", після чого їх відправляють до колишньої виправної колонії № 52 в селищі Оленівка Донецької області, або ж до "Ізоляції" у Донецьку.

Там наших земляків піддають допитам, тортурам й погрожують стратою у разі відмови співпрацювати з окупантами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, внаслідок вторгнення Росії на територію України, в його місті загинули щонайменше 22 тисячі людей.

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