Окупанти за тиждень піддали "фільтрації" декілька тисяч маріупольців, - Денісова

Лише за тиждень російські окупанти примусово вивезли до фільтраційного табору близько 3 тисяч маріупольців. Серед них більше ніж 300 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал омбудсмена Людмили Денісової.

"Упродовж останнього тижня росіяни примусово вивезли до фільтраційного табору в селищі Безіменне майже 3000 українців, серед яких - понад 300 дітей. Після фільтраційних заходів окупанти формують групи з маріупольців, яких спочатку депортують у Таганрог, а далі до депресивних регіонів Росії", - пише Денісова.

Що роблять з містянами, які не пройшли "фільтрацію"

Українців визнають "небезпечними для російського режиму", після чого їх відправляють до колишньої виправної колонії № 52 в селищі Оленівка Донецької області, або ж до "Ізоляції" у Донецьку.

Там наших земляків піддають допитам, тортурам й погрожують стратою у разі відмови співпрацювати з окупантами.