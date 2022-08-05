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Оккупанты наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Фото: оккупанты наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На Донецком направлении войска РФ наступают на Бахмут и Авдеевку, а также пытаются создать условия для овладения Соледаром и Бахмутом, расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. В частях сил специальных операций этой страны отмечено проведение проверки боевой готовности.

На Северском направлении противник из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост, Гай, Гремяч и Михальчина Слобода Черниговской области, а также Стариково Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты производили огненное поражение из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Харьков, Борщева, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Богородичного, Мазановки, Гусаровки, Адамовки, Крестища, Сулиговки, Довгенького и Большой Камышевахи.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Стародубовка, Кривая Лука, Верхнекаменское, Григорьевка, Серебрянка, Райгородок и Каленики. Шли стрелковые бои.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Яковлевки, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Вершины, Бахмута и Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии и танков вблизи Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки и Невельского.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий войск РФ не зафиксировано. Замечены систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры вблизи Константинополя, Железнодорожного, Варваровки, Марьинки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Малых Щербаков, Темировки и Белогорья.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения ВСУ, поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Луч, Лиманы, Новая Заря, Кобзарцы, Любомировка, Киселевка, Андреевка, Лозовое, Белогорка, Осокоровка, Потемкино, Зеленая Роща.

Напомним, украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 150 россиян и уничтожили полтора десятка танков. В общем страна-агрессор за время полномасштабной войны в Украине потеряла уже 41 500 своих солдат.

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