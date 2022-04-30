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Оккупанты нашли контейнеры с одеждой ВСУ, могут быть провокации, - Гайдай

Фото: начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты на Донбассе нашли несколько контейнером с формой военнослужащих Вооруженных сил Украины. Не исключено, что за этим последуют провокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"У нас есть подтвержденная на 100% информация, что они нашли несколько контейнеров с одежной наших военных. Как дальше они будут ее использовать, мы не можем заранее сказать, на какие именно провокации они готовы пойти", - отметил он.

Напомним, ранее Генеральных штаб ВСУ предупредил о возможных провокациях в отношении украинских сил обороны возле границы с Российской Федерацией.

В частности, противник периодически обстреливает позиции и села в приграничной зоне, чтобы сдержать украинские войска от движения на восточный театр боевых действий.

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