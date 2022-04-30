Окупанти знайшли контейнери з одягом ЗСУ, можуть бути провокації, - Гайдай

Російські окупанти на Донбасі знайшли кілька контейнерів з формою військовослужбовців Збройних сил України. Не виключено, що за цим підуть провокації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
"У нас є підтверджена на 100% інформація, що вони знайшли кілька контейнерів з одежною наших військових. Як далі вони будуть її використовувати, ми не можемо заздалегідь сказати, на які саме провокації вони готові піти", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Генеральних штаб ЗСУ попередив про можливі провокації щодо українських сил оборони біля кордону з Російською Федерацією.
Зокрема, противник періодично обстрілює позиції і села в прикордонній зоні, щоб стримати українські війська від руху на східний театр бойових дій.
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