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Окупанти порушують "тишу" біля Золотого, щоб не відкривати КПВВ, - штаб ООС

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Золоте, Четвер 27 травня 2021 17:04
Окупанти порушують "тишу" біля Золотого, щоб не відкривати КПВВ, - штаб ООС Фото: бойовики блокують відкриття КПВВ у Золотому (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі вдаються до провокацій, щоб заблокувати відкриття нового контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) поблизу Золотого. Окупаційні сили порушують режим припинення вогню в районі нового КПВВ.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

"Намагаючись знайти приводи для виправдання тривалого блокування питання відкриття КПВВ "Золоте" з боку окупантів, проросійські найманці вдаються до штучного загострення ситуації поблизу ділянки розведення та збільшують кількість порушень режиму припинення вогню, провокуючи підрозділи ЗСУ на відкриття вогню у відповідь", - пояснили у штабі ООС.

Як наголосили в командуванні, дії окупантів спрямовані на продовження блокування роботи КПВВ "Золоте" з метою обмеження руху громадян через лінію розмежування. Також окупанти використовують блокування КПВВ для тиску на Україну під час засідань Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, минулого тижня сторони переговорів в ТКГ підтвердили гарантії безпеки для відкриття нових КПВВ на Донбасі. Мова про КПВВ в Золотому та Щасті, які мали відкритися в рамках домовленостей "нормандської четвірки".

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