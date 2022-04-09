Оккупанты наращивают группировки войск. Из Белгорода под Харьков переместили два батальона

Российские оккупационные войска начали наращивать группировки. Из Белгородской области России они переместили два батальона в Харьковскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

"С целью наращивания группировки войск из Белгородской области в район Шевченковского Харьковской области перемещено в две батальонные тактические группы противника", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты в Харьковской области начали подавлять сети сотовой связи для того, чтобы скрыть перемещение.

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