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Оккупанты нанесли удар по жилым домам в Славянске: под завалами остаются люди

Фото: оккупанты нанесли удар по жилым домам в Славянске (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в очередной раз обстреляли Славянск. В результате вражеских ударов повреждены частные дома. Под завалами остаются люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Вадима Ляха.

"К сожалению, Славянск снова обстреляли. Повреждены частные дома. Под завалами остаются люди. Есть раненые", - написал он.

Сейчас власти уточняют информацию о последствиях обстрела.

Напомним, за минувшие сутки российские войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Враг бил по жилым кварталам из авиации, артиллерий и РСЗО.

По данным местных властей, в результате обстрелов погиб мирный житель Авдеевки, еще двое получили ранения.

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