Оккупанты нанесли удар по жилым домам в Славянске: под завалами остаются люди

Российские войска в очередной раз обстреляли Славянск. В результате вражеских ударов повреждены частные дома. Под завалами остаются люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Вадима Ляха.
"К сожалению, Славянск снова обстреляли. Повреждены частные дома. Под завалами остаются люди. Есть раненые", - написал он.
Сейчас власти уточняют информацию о последствиях обстрела.
Напомним, за минувшие сутки российские войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Враг бил по жилым кварталам из авиации, артиллерий и РСЗО.
По данным местных властей, в результате обстрелов погиб мирный житель Авдеевки, еще двое получили ранения.
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